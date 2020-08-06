غرق سيدة في شاطئ النخيل بالإسكندرية

لقت سيدة مصرعها غرقًا مساء اليوم، بالقرب من شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، عقب نزولها لمياه البحر بالمخالفة لتعليمات غلق الشواطئ، ومنع نزول الشواطئ التي قررها رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بسبب جائحة كورونا المستجد.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بورود بلاغ من مشرفي شاطئ النخيل بوجود حالة غرق بين شاطئ النخيل وبين شاطئ الزهور لسيدة في أوائل الثلاثينات من عمرها وتجري محاولات انتشال الجثمان.توجهت قوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث، وتمكنوا من انتشال الجثة، وتبين أنها لسيدة تدعى سلوى محمد حنفي، ٣٠ سنة، من محافظة القاهرة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة للمشرحة تمهيدًا لتسليمها لأسرتها.تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.