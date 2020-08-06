صحيفة أمريكية تسلط الضوء على «منتدى الجيش - 2020»

أفادت صحيفة The National Interest الأمريكية، بأن مساحة معرض "منتدى الجيش – 2020" العسكري التقني الدولي ازدادت العام الجاري على الرغم من انخفاض عدد المشاركين.وتستعد روسيا، حسب الصحيفة، لعرض أفضل ما تمتلكه من الأسلحة الحديثة والتصاميم الواعدة.وذكرت الصحيفة بين نماذج الأسلحة والمعدات التي أدرج منظمو المنتدى على قائمة العرض العام الجاري غواصة "فيتياز – دي" غير المأهولة التي سبق لها أن نزلت إلى قعر خندق ماريانا وأضافت أن الغواصة يمكن أن تعمل بشكل مستقل تماما وتنفذ مهام علمية وعسكرية على حد سواء.فيما قالت الصحيفة إن القائمة التامة للمعدات والأسلحة الخاصة بالمنتدى لم يكشف عنها إلى حد الآن. وأعادت إلى الأذهان أن "منتدى الجيش – 2019" السابق كشف مثلا عن دبابة "تي – 14" المطورة ( أرماتا).وأشارت إلى أن ضيوف "منتدى الجيش-2020"ستتاح لهم فرصة لزيارة مواقع أخرى، إضافة إلى موقعي مجمع "باتريوت" العسكري وميدان "آلابينو" للتجارب في ضواحي موسكو.ومن بينها ميدان التدريب "أشالوك" في مقاطعة أستراخان بجنوب روسيا حيث سيتم استعراض إمكانات أحدث منظومات الدفاع الجوي. والمقصود بالأمر هو استعراض الدفاعات الجوية متعددة النسق التي من شأنها صد أسراب غارات الصواريخ المجنحة والدرونات.يذكر أن 70 وفدا أجنبيا قد أكدت حضورها إلى "منتدى الجيش-2020" العسكري التقني الدولي الذي يقام في الفترة ما بين 23 و29 أغسطس الجاري بضواحي موسكو.