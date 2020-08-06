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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يستمع لشكاوى اللبنانيين ويؤكد: لن تذهب المساعدات إلى الفاسدين

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:05 م
ماكرون
ماكرون
رباب الأهواني
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عرضت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو، عن جولة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، فى شوارع بيروت بعد انفجار الثلاثاء الماضي.

وحرص ماكرون، على ارتداء الكمامة أثناء الجولة، واستمع لشكوى بعض المواطنين فى الشوارع ومحيط التفجير.

وتجمع المئات من اللبنانيين الغاضبين جراء انفجار المرفأ، مطالبين بالإطاحة بالنظام الحالي.

وخاطب الرئيس الفرنسي، حشودا من المواطنين الغاضبين وسط العاصمة اللبنانية المنكوبة بالقول: "أضمن لكم ذلك: المساعدات لن تذهب إلى الأيدي الفاسدة".

وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب اجتماعه بنظيره اللبناني، ميشال عون، في لبنان صباح الخميس، أن فرنسا عبرت عن نيتها بضرورة تنظيم دعم دولي بشكل عاجل من كافة الدول، بعد انفجار مرفأ بيروت، موضحًا أنه يستشعر غضب الشعب اللبناني في الشوارع، وغضبهم من التدهور الاقتصادي عبر السنوات الماضية.

وقال الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن الأزمة الاقتصادية في لبنان تتطلب مبادرات قويّة من رؤساء العالم، لافتًا إلى أنه بحث كافة جوانب الأزمة مع الرئيس اللبناني.

ولفت "ماكرون"، إلى ضرورة وجود مبادرات رئاسية قويّة للإصلاح الاقتصادي في لبنان، خاصةً أزمات انقطاع الكهرباء وغيرها.

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