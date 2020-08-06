ماكرون: سأعود إلى لبنان في سبتمبر لتقييم ما حدث

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الانفجار الذي حدث في لبنان لن يكسرها، لأن لبنان ستنهض من جديد، وبإمكانها ذلك.وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي ببيروت، أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس: "رأيت في غضب شباب لبنان، مكونات أمل جديد، وسنكون إلى جنبهم ليس بالمساعدات المادية فقط، لكن سنقوم بتعليمهم".وأكمل: "سندعم المدارس والجامعات وسنقوم بالدعم المالي للشباب اللبناني وسنقوم بإرسالهم في منح، مضيفًا: "سنكون بجانبهم ليواصلوا تعليمهم ليتعلموا الحرية والثقافة وحرية التعبير، فأهم شيء يجب أن نعيشه هي المعرفة والحقيقة، مؤكدًا لا بد من حرية الصحافة في لبنان.وتابع: "سأناضل لكي يستمر تعاون صندوق النقد الدولي والدول الأخرى للبنان، ولكن ليس مسؤولياتي حل أزمات الحكومة اللبنانية وأن أمل على اللبنانيين ما يجب أن يفعلوه، الأطراف السياسية اللبنانية جاء الوقت لتحل صراعاتها، لكن سأكون هنا إلى جانب كافة القادة في أخذ قراراتهم."واستطرد: "سنكون هنا إلى جنبكم وسنناضل معكم جنبًا إلى جنب، وتذكروا دائمًا أننا في باريس نقول دائمًا "انهض يا لبنان."وأكد: "سأعود في لبنان في سبتمبر من أجل تقييم ما حدث، وعلى القيادة اللبنانية صياغة ميثاق سياسي جديد."