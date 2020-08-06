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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإمارات ترسل شحنة إغاثة طبية عاجلة للشعب اللبناني (فيديو)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:28 م
شحنة إغاثة طبية
شحنة إغاثة طبية
رباب الأهواني
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عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو يوضح قيام الإمارات بإرسال شحنة إغاثة طبية عاجلة للشعب اللبناني، وذلك بعد الانفجار الذى حدث يوم الثلاثاء الماضي وراح ضحيته أكثر من 137 شخصًا.

وفى نفس السياق وصلت الطائرة المصرية الأولى التي تحمل مساعدات طبية لصالح لبنان، ظهر اليوم الخميس، إلى بيروت، وذلك في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي أطلقته مصر بصورة عاجلة دعما للبنان في مواجهة الانفجار المدمر الذى وقع قبل يومين في ميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.

وكان في استقبال الطائرة، سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، وقنصل مصر العام أحمد إمام، ورئيس مكتب الاتصال العسكري للسفارة المصرية العميد أركان حرب أحمد الشحات، بالإضافة إلى مدير العام لوزارة الصحة اللبنانية الدكتور فادي سنان.

وتضم الطائرة المصرية 9 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية التي يقدمها الشعب المصري إلى شقيقه اللبناني، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية بدعم ومساندة الشعب اللبناني حتي يمكن له تجاوز كارثة الانفجار وتداعياته.

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