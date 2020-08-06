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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: مليون إصابة بكورونا في أفريقيا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:48 م
ماتشيديسو مويتى
ماتشيديسو مويتى
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أعلنت الدكتورة ماتشيديسو مويتى المديرة الإقليمية لإفرقيا بمنظمة الصحة العالمية، اقتراب القارة من تسجيل مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن المنظمة تكثف دعمها للاستجابة للفيروس في البلدان التي تمثل بؤرا ساخنة في القارة.

وقالت المسئولة الأممية - خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس - إن أول فريق خبراء من منظمة الصحة وصل إلى جنوب إفريقيا التي تعد أكثر البلدان تضررا في القارة والخامسة عالميا من حيث أعداد الإصابات، وإن المجموعة الثانية من فريق الخبراء سينتشر هناك الأسبوع المقبل ليصل العدد إلى أكثر من 40 خبيرا يقدمون الدعم بالتعاون مع نظرائهم الوطنيين والإقليميين في المجالات الرئيسية للاستجابة.

وأضافت أنه بناء على طلب حكومة جنوب إفريقيا سوف يتم دمج خبراء المنظمة مع فرق الاستجابة الوطنية والعمل مع مسئولي الصحة العامة المحليين لمواجهة بعض التحديات العاجلة التي تواجه البلاد حاليا.

وأوضحت وجود اتجاهات مختلفة لانتشار الفيروس في بلدان إفريقيا حيث شكلت 10 دول فقط حوالي 89% من عدد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين بينما زاد عدد حالات الإصابة الجديدة بأكثر من 20% في 16 دولة خلال الأسبوعين الماضيين.

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