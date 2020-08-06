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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة رواية «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» أونلاين.. السبت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:42 م
أولاد الناس
أولاد الناس
نضال ممدوح
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عبر تطبيق زووم٬ تعقد في السابعة من مساء السبت المقبل٬ ندوة أونلاين لمناقشة رواية "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" للكاتبة ريم بسيوني٬ والصادرة عن دار نهضة مصر للنشر. في بث مباشر حيث يحاورها ويتناول الرواية بالنقد والتحليل٬ الدكتور أسامة الشاذلي.

الرواية عبارة عن ثلاث قصص تدور كل منها في إطار تاريخي يعكس من خلفه الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وناسها في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.

وأثار الحكم المملوكي الذي لا زال حتى يومنا هذا تختلط النظرة بشأنه فمن جانب يراه البعض ويؤرخ له كحكم محتل لمجموعة من العبيد الذين تم جلبهم من اماكن عدة الى مصر وهم اطفال فتدربوا كجنود وتابعين لسلاطين وامراء مارسوا التسلط على المصريين.

ومن جانب لا يمل المصريون من ذكر انتصارات المماليك على التتار والصليبيين وكيف حموا مصر من غزواتهم على مدار قرون الى جانب اثرهم المعماري والتعليمي والخيري في بناء المساجد والمدارس والاسواق والمشافي.

يشار إلي أن "ريم بسيوني" كانت قد فازت العام الماضي 2019 بجائزة نجيب محفوظ٬ والتي تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن روايتها "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"

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