«مصر في القرآن والسنة» خطبة الجمعة غدًا من الجامع الأزهر

ينقل التلفزيون المصرى، غدا صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، حيث تم تحديد موضوع الخطبة بعنوان «مصر فى القرآن والسنة»، بدون مصلين، كما تم اختيار الشيخ عبد الناصر حرك، قارئا للقرآن الكريم، كما حدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،خطيب الجمعة وهو الدكتور عبد المنعم فؤاد.وتعد تلك هي خطبة الجمعة الثالثة التي يتم نقلها على الهواء من الجامع الأزهر الشريف، حيث سبق وأن تم نقل خطبتين ليوم الجمعة يوم 5 يونيو الماضى تحت عنوان" الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد"، والتي ألقاها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وفي 10 يوليو تحت عنوان "منهج الإسلام في التعامل مع الأزمات" والتي ألقاها الدكتور عباس شومان.