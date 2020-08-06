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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفيرنا فى لبنان يتفقد جريدة النهار ببيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:35 م
الدكتور ياسر علوي
الدكتور ياسر علوي
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تفقد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، ظهر اليوم الخميس، مبنى جريدة (النهار) بوسط العاصمة بيروت، والذي تعرض لأضرار بالغة وقدر كبير من التدمير جراء الانفجار الذي وقع بالميناء البحري لبيروت قبل يومين.

وقال السفير الدكتور ياسر علوي- في تصريح له- إن زيارته هي يد ممدودة من القاهرة إلى بيروت قلعتي الثقافة العربية، وهذه اليد تربت على كتف بيروت الجريحة وتتضامن مع جريدة النهار باعتبارها أحد المعالم الأساسية لبيروت الحاضرة الكبيرة من حواضر العرب ثقافيًا وحضاريًا وتاريخيًا.

وأضاف: "الزيارة هي رسالة تضامن من مصر التي في خاطركم مع لبنان الذي في خاطرنا".

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