الاتحاد الإفريقي: مفاوضات سد النهضة وصلت لمرحلة حرجة

قالت جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي (AU) الوسيط الحالي بين مصر وإثيوبيا والسودان في أزمة سد النهضة، إنه على الرغم من وصول المفاوضات إلى مرحلة حرجة، إلا أنها تشجع جميع الأطراف على الاستمرار في المفاوضات.وحثت جنوب إفريقيا، في بيان رسمي، مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الخميس، على استمرار المفاوضات رغم تهديدات بالتعليق والانسحاب.وكانت مصر طالبت، الثلاثاء، بوقف المحادثات، بينما هدد السودان بالانسحاب، وأعلن البلدان رفضهما المقترح الإثيوبي.وقال ناليدي باندور، وزير العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا: "نود أن نحثهم على الاستمرار في الاسترشاد بروح التضامن والأخوة لعموم إفريقيا، التي ميزت عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة".وأضاف باندور: "من المهم أن يبدي الطرفان تفهما لمصالح بعضهما البعض من أجل دفع العملية إلى الأمام".