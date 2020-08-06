دمار داخل البرلمان اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، من حطام ودمار داخل البرلمان اللبناني جراء انفجار عنيف هز العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء، وتسبب في تضرر أحياء المدينة، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.