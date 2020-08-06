«آرب نيوز» ترصد المخاوف من موجة ثانية لكورونا في تركيا

أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا في تركيا تصاعدت بشدة مع إهمال الحكومة وتجاهل الشعب التركي للتدابير خلال العيد.وقال وزير الصحة التركي، إنه قد تكون هناك موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في تركيا، في إشارة إلى عدم إنفاذ القانون خلال عطلة العيد، حسبما ذكرت صحيفة حريت اليومية الوطنية.وغرد فخر الدين قوجه معبرا عن قلقه قائلا: "ارتفاع عدد الحالات في جميع أنحاء البلاد في الأيام المقبلة".وكان قوجه أشار في وقت سابق إلى افتقار البلاد إلى الإجراءات خلال عيد الأضحى.وردد مجلس علوم الفيروسات في تركيا على مخاوف قوجه، حيث قال أحد الأطباء إنه رأى العديد من الانتهاكات في الأماكن العامة مثل الساحات والشواطئ.قال مصطفى نجمي إلهان: "لقد رأينا انتهاك قاعدة المترين بين كراسي التشمس على الشواطئ، فالكثير من الناس لا يرتدون أقنعة ويجلسون بالقرب من بعضهم البعض".وتابع "نتائج هذه الانتهاكات ستنعكس بعد أسبوعين".