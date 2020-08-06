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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1318 إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:30 ص
كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا
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سجلت أوكرانيا 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا- وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الخميس- بأن البلاد سجلت 31 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1819 حالة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 997 شخصا لتصل حصيلة المتعافين من المرض إلى 42 ألفا و524 شخصا منذ بداية الوباء.

ويسري الحجر الصحي حاليًا في أوكرانيا ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري، ويعتمد قرار تخفيف الإجراءات التقييدية أو تشديدها وفقا للوضع الوبائي في كل منطقة.

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