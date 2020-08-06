1318 إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا- وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الخميس- بأن البلاد سجلت 31 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1819 حالة.وخلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 997 شخصا لتصل حصيلة المتعافين من المرض إلى 42 ألفا و524 شخصا منذ بداية الوباء.ويسري الحجر الصحي حاليًا في أوكرانيا ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري، ويعتمد قرار تخفيف الإجراءات التقييدية أو تشديدها وفقا للوضع الوبائي في كل منطقة.