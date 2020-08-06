سقوط طائرة خاصة فى مطار الجونة

شهد مطار الجونة في مدينة الغردقة، منذ قليل، سقوط طائرة خاصة بالمطار وعلى متنها عدد من الأفراد، ولم تتوافر معلومات عن الإصابات أو الوفيات حتى الآن.وأكد مصدر أمني لـ«الدستور» أنه جرى الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وجار التعامل مع الواقعة، ومعرفة الإصابات والخسائر الناجمة عن الواقعة.وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.