وزير الاقتصاد اللبناني: القدرة المالية وبنوكها محدودة للغاية

قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، اليوم الخميس، في تصريحات تليفزيونية، إن لبنان ليس لديه القدرة المالية على مواجهة تداعيات الانفجار دون مساعدة دولية.وقد كشف وزير الاقتصاد اللبناني عن أن الانفجار الذي هز ميناء بيروت أمس أفسد القمح في الصوامع القائمة في المرفأ، وأن البلد صار بحاجة طارئة لاستيراد هذه المادة الغذائية.وقال، في تصريحات صحفية له، إنه لا يمكن استخدام القمح في الصوامع بميناء بيروت، وأن هناك «سبعة موظفين مفقودين في الأهراءات»، وأضاف أن لبنان سيستورد قمحًا، وأن البلاد لديها حاليًا ما يكفي من القمح لحين بدء استيراده.