303 إصابات جديدة بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، عن تسجيل 303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات حتى الآن إلى 12 ألفًا و717 حالة.وذكرت وزارة الصحة- في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الحالات النشطة في البلاد بلغت حتى الآن 5139 حالة، بينما يتواجد في المستشفيات 872 مريضًا بالفيروس التاجي، 44 منهم في حالات العناية المركزة.وأشارت إلى أن حالات الشفاء زادت في آخر 24 ساعة بمقدار 190 حالة، حتى بلغ إجماليها حتى الآن 7 آلاف و154 حالة، فيما فقد 9 أشخاص على مستوى البلاد معركتهم مع الفيروس على مدار يوم أمس.