دراسة تحذر من زيادة معدل الإصابة بالنقرس

كشفت دراسة عن زيادة أعداد المصابين بمرض النقرس في جميع أنحاء العالم بين عامي 1990 و2017 بمعدل ينذر بالخطر.وأوضحت الدراسة أن معدل الحالات التي تم تشخيصها بمرض النقرس بلغ 92 لكل 100 ألف شخص.. مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 41.2 مليون حالة.وتوقعت الدكتورة إيما سميث الأستاذ في جامعة "سيدني" في أستراليا أن يستمر ارتفاع أعداد المصابين بالنقرس في العالم مع تزايد شيخوخة سكان العالم.وأضاف "سميث" أن محاولات تقليل أعداد المصابين بالنقرس يتطلب وعيًا أفضل بخطورة المرض وتشخيصه وعلاجه مبكرا.وكشفت الدراسة أن الإصابة بالنقرس أكثر شيوعًا عند الذكور وكبار السن، موضحة أنه أعلى بشكل عام في المناطق والبلدان المتقدمة.ويعد النقرس نوع من أنواع التهاب المفاصل ومن بين أعراضه الأكثر شيوعا تورم الأصبع الكبير بالقدم الناتج عن تراكم بلورات اليورات نتيجة ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم.