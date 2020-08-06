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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ماس كهربائى وراء حريق مجمع محاكم قنا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:09 ص
حريق مجمع محاكم قنا
حريق مجمع محاكم قنا
قنا: إسلام البكري
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كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أسباب اندلاع حريق نشب في مجمع محاكم قنا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا باندلاع حريق في طابقين بمجمع محاكم مدينة قنا، دون وجود خسائر بشرية.

انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إيهاب رئيس مباحث البندر، وقوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق، قبل امتداده للطوابق الأخرى.

ومن جانبه، قال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، إن تحريات المباحث كشفت أن ماسًا كهربائيًا في مروحة تسبب في اندلاع الحريق، حيث سقطت على سجادة صلاة واشتعلت النيران فيها، وفي بعض المخلفات.

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