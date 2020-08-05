الأنبا مكاريوس يترأس اجتماع مطرانية المنيا غدًا

يترأس الأنبا مكاريوس الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء غد الخميس، فعاليات اجتماعه العام الأسبوعي بمقر المطرانية، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين" دون حضور.ويلقي نيافته عظة روحية، بشكل أسبوعي بهدف دعم الأقباط روحيا خلال فترة تعليق الاجتماعات الروحية بحضورهم للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر في الفترة من 7 إلى 21 أغسطس من كل عام.