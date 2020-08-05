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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

عالم ديزني العجيب يعطي دفعة لبورصة وول ستريت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:38 م
بورصة وول ستريت
بورصة وول ستريت
وكالات
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قفزت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، في أعقاب أرباح فصلية مفاجئة من والت ديزني، وبينما أبقى المستثمرون على تفاؤلهم بقرب التوصل لإتفاق على حزمة مساعدات مالية؛ لتخفيف وطأة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقفزت أسهم ديزني أكثر من 8% لتضعها بين أكبر الرابحين على المؤشرين داو جونز وستاندر اند بورز500.

وسجل السهم أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الرابع والعشرين من مارس، مع تراجع الإيرادات لمتنزهات ديزني وشبكاتها الإعلامية بأقل مما كان متوقعا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 373.05 نقطة، أو 1.39%، إلى 27201.52 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 21.26 نقطة، أو 0.64 %، ليغلق عند 3327.77 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 58.22 نقطة، أو 0.53 %، إلى 10999.39 نقطة بعد أن تخطى أثناء الجلسة حاجز 11000 نقطة للمرة الأولى.

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