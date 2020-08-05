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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رغم تسجيله صفر إصابات.. «عزل إسنا» متأهب لاستقبال مصابي كورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:19 م
عزل إسنا
عزل إسنا
هدى الأمير
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قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الإبقاء على مستشفى إسنا التخصصي كمستشفى للعزل ضمن عدد من المستشفيات على مستوى المحافظة، تحسبًا لظهور موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

من جانبه قال الدكتور حسام فتحي المتحدث الإعلامي لمستشفى عزل إسنا، إن المستشفى كان قد أعلن تسجيل «صفر» إصابات، بعدما نجح الفريق الطبي في مساعدة جميع المرضى المتواجدون بالمستشفى على التعافي، ولم يستقبل أي حالات جديدة على مدار أسبوعين متواصلين، وبدأت إدارة المستشفى في اتخاذ عدة إجراءات تمهيدًا لعودة المستشفى لطبيعة عملها من خلال استقبال المرضى، وتوفير أطباء من شتى التخصصات الطبية، من خلال إجراء عدة عمليات تعقيم وتطهير للمستشفى، إلا أن وزارة الصحة قررت الإبقاء على مستشفى إسنا كمستشفى للعزل.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن وزارة الصحة قررت الإبقاء على 8 مستشفيات على مستوى الجمهورية كمستشفيات للعزل، تحسبًا لحدوث موجة ثانية من الفيروس، ووقع الاختيار على المستشفى ليكون من بين مستشفيات العزل، والتي سوف يبدأ فريقها الطبي بالعودة خلال الأيام القليلة المقبلة لعلاج مرضى فيروس كورونا.

وأشار إلى أن انخفاض أعداد المصابين لا يرادفه انتهاء الوباء، ولهذا فإن المستشفى دائمًا ما كانت يوجه مناشدات للمواطنين بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والإبقاء على ارتداء أقنعة الوجه، والقفازات، والحرص على تعقيم اليدين باستمرار.

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