محلل لبناني: انفجار بيروت كارثة أتت فوق جبل من الأزمات

قال رائد الخطيب، المحلل السياسي اللبناني، إن هناك حالة من الصدمة والترقب بلبنان، وذلك لأن انفجار بيروت كارثة أتت فوق جبل من الأزمات التي تواجهها لبنان منذ فترة.وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تخبطا واضحا لدى السلطات اللبنانية في كيفية معالجة الأزمة ماليًا واقتصاديًا، خاصة أن الخسائر الأولية اليوم قُدّرت بـ 5 مليارات دولار.واستكمل: "حادث بيروت سيلقي بظلاله بالتأكيد على المشهد اللبناني خلال الفترة المقبلة"، مشددا على ضرورة تغيير الحكومة اللبنانية لما تسببت فيه من أزمات كبيرة.واستطرد: "ثمة تعطيل سياسي داخل لبنان يعرقل صوت الشعب اللبناني، وحادث الانفجار مؤلم".وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.