مليون مشاهدة لأغنية أصالة الجديدة «أتحبنى» (فيديو)

تخطّت أغنية المطربة السورية أصالة نصري الجديدة "اتحبنى"أكثر من مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب."اتحبنى" باللهجة الخليجية وهى من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، وتم طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك تقول كلماتها:"اتحبّنى؟! ما قلتهالك من فضول.. سؤال وتحته ألف خط وانـتِـبـه، عَلّم جوابك فى حضورى وش يقول.. ويوقف لكل حرف ٍمعاى ويحسِبه أنا كذا.. ما أقبل أنصاف الحلـول، لاحتجت منك إحساس مو شرط أطلبه.. وِلاّ محبـّة تبقى فى عمرى وتطول أو بـِلّ شوقـك يا حبيـبى واشـربـه، إن كان بـَه شى وفى بالك يـجول"وطرحت أصالة مؤخرًا كليب أغنية "الحب والسلام" وهي من كلمات وألحان محمد رحيم، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب إخراج محمد القاضي.