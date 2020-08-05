عمرو دياب يطرح «مالك غيران» كاملة (فيديو)

طرحت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب، أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "مالك غيران" مساء اليوم الأربعاء، كاملة وبشكل رسمي."مالك غيران" من كلمات تركي آل شيخ، وألحان فلكلور، وتوزيع أسامة الهندي وتقول كلمات الأغنية:أنت إيه مالك غيران.. والقلق في عينك أهو بان.. أنت إيه مالك مجنون.. كنت مستقوي وجبروتك.. مش سمعت كلام الناس.. يبقى تستحمل وخلاص.جدير بالذكر أن آخر أغاني الفنان عمرو دياب، كانت أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، وتصدرت تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.