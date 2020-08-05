رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

مصر تحتفل بـ5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:04 م
«#بلدنا_تقدر»
«#بلدنا_تقدر»
نادية عبدالبارى - إيناس سعيد - مصطفى دياب
طباعة
تحتفل مصر، قيادة وشعبًا، اليوم، بالذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، ذلك الشريان الملاحى الجديد، الذى ضخ الأمل فى جسد الوطن، وجسَّد ملحمة وطنية فريدة سطرها المصريون لتخلد فى تاريخ إنجازات بلدهم الفريد.
وتأتى أهمية القناة الجديدة من كونها مشروعًا وطنيًا خالصًا، حُفر بسواعد المصريين وكذلك بتمويلهم، بعدما طرحت الحكومة المصرية شهادات استثمار على المواطنين، بعائد ١٢٪ ولمدة ٥ سنوات، بهدف جمع ٦٠ مليار جنيه مصرى خلال شهر من طرح الشهادات.
وبسبب إرادة المصريين وثقتهم فى القيادة الجديدة، المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم جمع ٦٤ مليار جنيه، أى أكثر من المبلغ المطلوب، وخلال ٨ أيام فقط، فى ملحمة اعتبرت تأييدًا جديدًا للرئيس وحكومته الجديدة آنذاك.
فى السطور التالية، ترصد «الدستور»، من خلال الحديث مع مسئولين بهيئة قناة السويس وخبراء الاقتصاد، أهم الآثار الإيجابية للقناة على الاقتصاد الوطنى، منذ افتتاحها قبل ٥ سنوات حتى الآن.

ماذا قال الرئيس عن «إنجاز القرن»؟

رجال قناة السويس: ارتفاع عدد السفن العابرة والتحول لمركز استقبال وتصنيع للبضائع

خبراء اقتصاديون: «قناة السويس الجديدة» تجعل مصر الوجهة الاستثمارية الأهم بعد «كورونا»

موضوعات متعلقة

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 على «الدستور» بالاسم ورقم الجلوس

محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ تصل لـ15 مليار دولار

نتائج الصف الثالث الثانوي 2020.. معرفة نتيجة الثانوية العامة بالتفصيل

رابط بوابة الثانوية العامة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

والد الأولى علمي بالثانوية: «متابعتش» إعلان النتيجة.. وعرفت من الجيران

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

"لوكاندة بير الوطاويط".. أحمد مراد يُكرر نفسه بين عالمي "التاريخ والجريمة"

80 % من إصابات كورونا ناتجة عن العدوى

الأقمار الاصطناعية تكشف عن مستعمرات جديدة للبطريق في القطب الجنوبي

المادة التي تسببت في انفجار بيروت 2020.. ما هي مكوناتها؟

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
المزيد

الثقافة

مسرح الهوسابير يستضيف فن محوج في عرض مسرحية «الخيميائي».. الجمعة

إصابة رسام الكاريكاتير عبدالعزيز تاج بكورونا

نرمين يسر تكتب: «لوكاندة بير الوطاويط».. رعب من القرن الـ 19

مكتبة القاهرة الكبرى تحتضن معرض «لا للتحرش والتنمر»