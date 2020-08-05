مصر تحتفل بـ5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة

ماذا قال الرئيس عن «إنجاز القرن»؟

رجال قناة السويس: ارتفاع عدد السفن العابرة والتحول لمركز استقبال وتصنيع للبضائع

تحتفل مصر، قيادة وشعبًا، اليوم، بالذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، ذلك الشريان الملاحى الجديد، الذى ضخ الأمل فى جسد الوطن، وجسَّد ملحمة وطنية فريدة سطرها المصريون لتخلد فى تاريخ إنجازات بلدهم الفريد.وتأتى أهمية القناة الجديدة من كونها مشروعًا وطنيًا خالصًا، حُفر بسواعد المصريين وكذلك بتمويلهم، بعدما طرحت الحكومة المصرية شهادات استثمار على المواطنين، بعائد ١٢٪ ولمدة ٥ سنوات، بهدف جمع ٦٠ مليار جنيه مصرى خلال شهر من طرح الشهادات.وبسبب إرادة المصريين وثقتهم فى القيادة الجديدة، المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم جمع ٦٤ مليار جنيه، أى أكثر من المبلغ المطلوب، وخلال ٨ أيام فقط، فى ملحمة اعتبرت تأييدًا جديدًا للرئيس وحكومته الجديدة آنذاك.فى السطور التالية، ترصد «الدستور»، من خلال الحديث مع مسئولين بهيئة قناة السويس وخبراء الاقتصاد، أهم الآثار الإيجابية للقناة على الاقتصاد الوطنى، منذ افتتاحها قبل ٥ سنوات حتى الآن.