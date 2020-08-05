تهشم نافذة في وجه طفل وأسرته جراء انفجار بيروت (فيديو)

عرضت فضائية "الغد"، فيديو للحظة تهشم إحدى النوافذ في وجه طفل وأسرته جراء انفجار مرفأ بيروت أمس.ويظهر الفيديو أن أما وثلاثة أطفال كانوا يقفون أمام النافذة يشاهدون موجة الانفجار، ثم تفاجأوا بأنها تقترب منهم، وقبل أن يبتعدوا، تهشم الزجاج ودفع أحد الأولاد الثلاثة للخلف، بينما احتضنت الأم الطفلين الآخرين.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.