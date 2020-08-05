رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تهشم نافذة في وجه طفل وأسرته جراء انفجار بيروت (فيديو)

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:59 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
أحلام عبدالرحمن
طباعة
عرضت فضائية "الغد"، فيديو للحظة تهشم إحدى النوافذ في وجه طفل وأسرته جراء انفجار مرفأ بيروت أمس.

ويظهر الفيديو أن أما وثلاثة أطفال كانوا يقفون أمام النافذة يشاهدون موجة الانفجار، ثم تفاجأوا بأنها تقترب منهم، وقبل أن يبتعدوا، تهشم الزجاج ودفع أحد الأولاد الثلاثة للخلف، بينما احتضنت الأم الطفلين الآخرين.

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس Link thanwya

مصر تطلق جسرًا جويًا إغاثيًا من القاهرة إلى بيروت

نتائج الصف الثالث الثانوي 2020.. معرفة نتيجة الثانوية العامة بالتفصيل

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

والد الأولى علمي بالثانوية: «متابعتش» إعلان النتيجة.. وعرفت من الجيران

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

"لوكاندة بير الوطاويط".. أحمد مراد يُكرر نفسه بين عالمي "التاريخ والجريمة"

80 % من إصابات كورونا ناتجة عن العدوى

الأقمار الاصطناعية تكشف عن مستعمرات جديدة للبطريق في القطب الجنوبي

المادة التي تسببت في انفجار بيروت 2020.. ما هي مكوناتها؟

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
المزيد

الثقافة

إصابة رسام الكاريكاتير عبدالعزيز تاج بكورونا

نرمين يسر تكتب: «لوكاندة بير الوطاويط».. رعب من القرن الـ 19

مكتبة القاهرة الكبرى تحتضن معرض «لا للتحرش والتنمر»

«ورشة الزيتون» تناقش رواية «قميص سماوي».. الإثنين