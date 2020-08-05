سعد الدين الهلالي: الفتوى رأي بشري يحتمل الصواب والخطأ

قال الدكتور سعدالدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الفتوى نتاج وصنعة بشرية، لافتًا إلى أن أي صنعة هي نتاج، لذلك يقال إن الأستاذ المساعد الذي يحضر رسالة الماجستير أو الدكتوراه، يقدم نتاجه العلمي.وأضاف "الهلالي" خلال برنامج "كن أنت" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأربعاء، أن أي نتاج بشري يخطئ ويصيب، حيث إن الفتوى عبارة عن رأي يحتمل الصواب والخطأ.وتابع: "إوعى تقولي إن صاحب الفتوى لا يُخطئ، أو أن فتواه هي الصواب أو الأكثر صوابًا أو هي مراد الله، بهذا الشكل تكون خرجت عن الطبيعة".وأشار إلى أن هناك فرق بين الفقه وبين الفتوى وبين كلام الله المعصوم وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم، مؤكدا أن سائر خلق الله غير الرسل والأنبياء لا بد أن نعي أن كلامهم يحتمل الصواب والخطأ.