حريق ضخم بسوق عجمان في الإمارات (فيديو)

اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الأربعاء، في سوق عجمان الشعبي بالمنطقة الصناعية الجديدة في الإمارات، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا جراء الحادث.وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية أن فرق الدفاع المدني بعجمان تكافح الحريق في سوق عجمان الشعبي بالمنطقة الصناعية الجديدة.وأخلت السلطات الأمنية المواطنين من مكان الحادث، فيما لم يعرف حتى الآن سبب الحريق.