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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حريق ضخم بسوق عجمان في الإمارات (فيديو)

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:18 م
حريق سوق عجمان
حريق سوق عجمان
محمد عمر
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اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الأربعاء، في سوق عجمان الشعبي بالمنطقة الصناعية الجديدة في الإمارات، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا جراء الحادث.

وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية أن فرق الدفاع المدني بعجمان تكافح الحريق في سوق عجمان الشعبي بالمنطقة الصناعية الجديدة.

وأخلت السلطات الأمنية المواطنين من مكان الحادث، فيما لم يعرف حتى الآن سبب الحريق.
حريق ضخم بسوق عجمان في الإمارات (فيديو)
حريق ضخم بسوق عجمان في الإمارات (فيديو)
حريق ضخم بسوق عجمان في الإمارات (فيديو)
حريق ضخم بسوق عجمان في الإمارات (فيديو)

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