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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحريري يدعو لتحقيق شفاف في حادث انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:35 م
الحريري
الحريري
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دعا رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، إلى إجراء تحقيق شفاف في حادث الانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري، وتسبب في حدوث خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالعاصمة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول القادرة على مساعدة لبنان في سبيل معرفة حقيقة ما حدث.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها الحريري خلال جولة تفقدية أجراها وعدد من النواب عن تيار المستقبل ظهر اليوم في ميناء بيروت، للوقوف على حجم الدمار والأضرار التي تسبب فيها الانفجار.

على صعيد متصل، أصدرت الكتلة النيابية لتيار المستقبل برئاسة الحريري بيانا في ختام الاجتماع الذي عقدته اليوم، وصفت فيه حجم الدمار الذي تعرضت له بيروت بأنه يوازي ما تعرضت له العاصمة جراء الحروب التدميرية، سواء الحرب الأهلية أو الحروب الإسرائيلية على لبنان.

وأشار المجتمعون إلى أن هناك شكوكا خطيرة تحيط بالانفجار وتوقيته وظروفه وموقعه وكيفية حصوله والمواد الملتهبة التي تسببت فيه، مشددين على أنه لن يكون بالإمكان حسم الشكوك بإجراءات أمنية وقضائية عادية، وأن نداءات الاستغاثة لا تكفي وحدها المواطنين الذين نكبوا بأرواحهم وأرزاقهم وكرامتهم.

وأكد المجتمعون أن الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها ورئاساتها ومكوناتها، مطالبة بتحقيق قضائي وأمني شفاف لا يخضع للمساومة والإنكار والهروب من الحقيقة والالتفاف عليها مهما بلغت حدود المسئوليات فيه، وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة دولية وخبراء دوليين ولجان متخصصة قادرة على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لبيروت وأهلها.

وقالوا: "بيروت تريد أن تعرف كيف تم تدميرها، ومن المسئول المباشر عن تخزين مواد شديدة الانفجار في قلبها، وما الداعي لوجود مثل هذه المواد منذ سنوات في أحد مستودعات ميناء بيروت، ومن أتى بها الى لبنان ومن سمح بحجزها وكيف صمتت الأجهزة الأمنية في ميناء بيروت عن وجود هذه المواد الخطيرة".

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