كتلة «الحريري» تطالب بمشاركة دولية في تحقيقات تفجيري بيروت

طالبت كتلة المستقبل البرلمانية التابعة لتيار المستقبل برئاسة سعد الحريري، الأربعاء، الدولة اللبنانية بتحقيق شفاف بعيدا عن الإنكار والالتفاف في تفجيري بيروت الضخم، مساء الثلاثاء، وفقا لقناة العربية.وأشارت الكتلة إلى ضرورة وجود مشاركة دولية في التحقيق بانفجار بيروت، لافتة إلى أن هناك شكوك خطيرة تحيط بانفجار بيروت وتوقيته وظروفه، مضيفة " هناك قرار باغتيال بيروت لا يقل مأساوية عن اغتيال رفيق الحريري".على صعيد أخر، يجتمع رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون ومعهم الحريري، في بيت الوسط لبحث تداعيات انفجار مرفأ بيروت.وكان مجلس الوزراء اللبناني قد قرر إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، على إثر الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية أمس الثلاثاء في مرفأ بيروت.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.