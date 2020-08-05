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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: التفتيش المفاجئ يؤكد الاستعداد العالى للقوات المسلحة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:33 م
سيرجي شويجو
سيرجي شويجو
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن القوات المسلحة الروسية أظهرت خلال التفتيش المفاجئ قدرات قتالية عالية في ظل جائحة "كورونا".

وقال شويجو في تصريح اليوم الأربعاء: "على الرغم من إدخال بعض القيود عند تنفيذ خطط التدريب العملياتي والقتالي المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، أظهرت التشكيلات والوحدات العسكرية قدرات قتالية عالية لتحييد التهديدات للأمن الروسي".

وأضاف: "لقد أظهر التفتيش المفاجئ عدم تراجع قدرة القوات المسلحة الروسية على حل المهام على النحو المنشود"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تعاملت بشكل احترافي أثناء التفتيش المفاجئ وتم التقيد بالمتطلبات الأمنية بدقة وضمان سلامة الأسلحة والذخيرة.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن إجراء عمليات تفتيش مفاجئة للمناطق العسكرية وفروع وأذرع القوات المسلحة الروسية سيستمر في المستقبل أيضا.

يُذكر أن عمليات التفتيش المفاجئ للتأكد من الجهوزية القتالية تمت في القوات الروسية خلال فترة 17 - 21 يوليو الماضي في معظم أنحاء روسيا، وشارك في هذه العمليات حوالي 150 ألف جندي وعشرات الآلاف من المركبات القتالية ومئات الطائرات والمروحيات والطائرات دون طيار و106 سفن، كما أن قوات المنطقتين العسكرية الجنوبية والغربية والقوات المحمولة جوًا ومشاة البحرية من جميع الأساطيل وأسطول بحر قزوين شاركت في هذا التفتيش المفاجئ للجهوزية القتالية بالجيش الروسي.

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