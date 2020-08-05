الضحية الثالثة.. السفارة فى لبنان تنعى المصرى المفقود فى تفجيرات بيروت

نعت سفارة جمهورية مصر العربية، في لبنان، المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل، مركز سمنود محافظة الغربية، والذي كان مفقودًا، وتبلغت السفارة للتو بوفاته جراء الانفجار الذي وقع أمس في بيروت.وأعربت السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.وكانت "الدستور" حصلت على صورة "رشدي" ابن قرية بنا أبو صير التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.