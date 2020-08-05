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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الضحية الثالثة.. السفارة فى لبنان تنعى المصرى المفقود فى تفجيرات بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:36 م
تفجيرات بيروت
تفجيرات بيروت
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نعت سفارة جمهورية مصر العربية، في لبنان، المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل، مركز سمنود محافظة الغربية، والذي كان مفقودًا، وتبلغت السفارة للتو بوفاته جراء الانفجار الذي وقع أمس في بيروت.

وأعربت السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.

وكانت "الدستور" حصلت على صورة "رشدي" ابن قرية بنا أبو صير التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.

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