353 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و199 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 2936 فحصا.وذكرت الوزارة فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الإصابات الجديدة، توزعت في 9 محافظات، هي: الخليل، نابلس، أريحا والأغوار، بيت لحم، قلقيلية، جنين، رام الله والبيرة، طولكرم والقدس.