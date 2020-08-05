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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشريح جثة طفل طعنته والدته في رقبته بعد انفصالها عن والده

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:13 م
جثة
جثة
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تشريح جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات قتلته والدته التي تعاني من أزمة نفسية؛ وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة.

وكشفت تحريات رجال المباحث فى واقعة مقتل الطفل طعنا فى رقبته، أن المتهمة منفصلة عن والد الضحية، وتمر بحالة نفسية سيئة فى الآونة الأخيرة.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة المتهمة، كما تم استدعاء والد الطفل للاستماع لأقواله، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة بمحيط المكان الذي عثر به على الجثة.

وعقب ضبط المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة، وذكرت أنها طعنته بسلاح أبيض فى رقبته، لتنهى حياته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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