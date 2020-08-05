«مستقبل وطن» الإسكندرية يدعو الجمعيات النوبية للمشاركة في «الشيوخ»

واصل حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بأمانة النائب رزق راغب ضيف الله، حملة "طرق الأبواب"، بلقاء مع الجمعيات النوبية بمحرم بك، والعطارين تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وبحضور المرشح محمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس.وتتضمن الحملة عدة محاور أهمها، التواجد بين المواطنين، والتعرف على مشاكلهم، وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، ودور مجلس الشيوخ القادم كغرفة تشريعية ثانية، فضلًا عن التعريف بمرشحي الحزب سواء المرشحين على المقاعد الفردية أو ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس.وشدد محمد حمزة، أمين الصناعة والتجارة بالحزب بالإسكندرية، والمرشح لانتخابات مجلس الشيوخ، على هامش مشاركته في الحملة، على ضرورة المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تعكس حالة الاصطفاف الوطني الداخلي خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلف جيشنا العظيم، وشرطتنا الباسلة، مؤكدا على أن مجلس الشيوخ القادم يتحمل مسئولية كبيرة في دعم الدولة ومؤسساتها، من أجل استكمال المشروعات القومية العملاقة في البلاد.ويخوض حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الانتخابات على 6 مقاعد فردي، وهم سامح الشيمي، رقم (1) رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رقم (3)، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رقم (3)، رمز القلم، والسيد جمعة، رقم (4) رمز السلم، ومحمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس، ونشأت متري، رقم (7) رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.والمرشحون عن الإسكندرية في القائمة الوطنية هم محمد رشاد عثمان، حزب مستقبل وطن، ومحمد صبري محمد أبو إبراهيم، حزب مستقبل وطن، وإيهاب محمد محمود أبو كيلة، حزب مستقبل وطن، وأحمد شعبان حسين، حزب التجمع، وباهر محمد أمين غازي، حزب الشعب الجمهوري وهند محمد ممدوح حنفي حزب مستقبل وطن، ودينا محمد هلالي، حزب الحرية المصري.