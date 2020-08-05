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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أسيا تايمز»: أضرار بيئية كارثية لمشاريع أردوغان بجوار قناة إسطنبول

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:38 ص
قناة إسطنبول
قناة إسطنبول
أمينة ذكى
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تضغط حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل تنفيذ وتمرير عدد من "المشاريع الضخمة" بجوار قناة اسطنبول، على الرغم من رفض السكان وخبراء البيئة الذين يتطلعون إلى إنقاذ المناطق الخضراء القليلة المتبقية في المدينة، وفق صحيفة "آسيا تايمز".

ووفقا للصحيفة الأسيوية، فإن أردوغان يعمل على تنفيذ مشاريعه الضخمة وهي مطار إسطنبول الجديد والجسر الثالث عبر البوسفور وقناة اسطنبول بالطبع، حيث تشكل الحدائق أو المساحة خضراء 2% فقط من مساحة 5000 كيلومتر مربع.

وتابعت: "لقد تعرض مطار اسطنبول الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار، لانتقادات لكونه مسعى غير ضروري تسبب في إرهاق الاقتصاد التركي بينما أضر بالبيئة بشدة، حيث تمت إزالة أكثر من 2.5 مليون شجرة لبناء المطار".

وقالت "آسيا تايمز"، إن الجسر الثالث الذي يمتد عبر مضيق البوسفور في اسطنبول وقناة اسطنبول المخطط لها، وهي محاولة بمليارات الدولارات لبناء ممر مائي صناعي عبر مقاطعة اسطنبول، يلحق الخراب بالمدينة.

وواستطردت، أن أردوغان يصر على أن تركيا مازالت في طليعة الوعي البيئي، حيث نقلت الصحيفة مقطتفات من حديث أردوغان خلال خطاب ألقاه في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في عام 2019، حيث ادعى أن تركيا كانت واحدة من الدول القليلة التي زادت مناطق الغابات فيها، بعد أن زرعت أكثر من 4.5 مليار شجرة خلال رئاسته منذ عام 2018.

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