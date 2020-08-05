«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة وأمطار بمناطق متفرقة جنوبًا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري.كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تشط أحيانًا، ولطيف ليلًا، فيما يسود شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على كليهما.وتكون هناك أمطار خفيفة، وغزيرة ورعدية أحيانا (20% تقريبا)، على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة، وتكون نشطة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.القاهرة 35 25الإسكندرية 32 24وادي النطرون 35 25طنطا 34 24شبين الكوم 35 25دمنهور 33 24بلطيم 32 25مطروح 30 23السلوم 34 22سيوة 39 24بورسعيد 32 25دمياط 31 26الزقازيق 35 25المنصورة 35 24الإسماعيلية 36 22السويس 36 23العريش 32 22رفح 31 23رأس سدر 39 26نخل 38 21نويبع 37 28طابا 36 29كاترين 33 24الطور 36 25شرم الشيخ 38 30الغردقة 39 30مرسى علم 39 28الفيوم 37 24بنى سويف 38 25المنيا 38 24أسيوط 40 25سوهاج 41 26قنا 42 27الأقصر 43 28أسوان 44 29إدفو 44 29أبو سمبل 42 29الوادي الجديد 43 28شلاتين 39 28أبو رماد 39 29حلايب 36 30رأس حدربة 37 30