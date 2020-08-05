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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة وأمطار بمناطق متفرقة جنوبًا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:03 ص
طقس مائل للحرارة
طقس مائل للحرارة
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تشط أحيانًا، ولطيف ليلًا، فيما يسود شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على كليهما.

وتكون هناك أمطار خفيفة، وغزيرة ورعدية أحيانا (20% تقريبا)، على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة، وتكون نشطة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25
الإسكندرية 32 24
وادي النطرون 35 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 33 24
بلطيم 32 25
مطروح 30 23
السلوم 34 22
سيوة 39 24
بورسعيد 32 25
دمياط 31 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 36 22
السويس 36 23
العريش 32 22
رفح 31 23
رأس سدر 39 26
نخل 38 21
نويبع 37 28
طابا 36 29
كاترين 33 24
الطور 36 25
شرم الشيخ 38 30
الغردقة 39 30
مرسى علم 39 28
الفيوم 37 24
بنى سويف 38 25
المنيا 38 24
أسيوط 40 25
سوهاج 41 26
قنا 42 27
الأقصر 43 28
أسوان 44 29
إدفو 44 29
أبو سمبل 42 29
الوادي الجديد 43 28
شلاتين 39 28
أبو رماد 39 29
حلايب 36 30
رأس حدربة 37 30

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