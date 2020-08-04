العرب والعالم ينتفض لأجل بيروت.. دعم كبير ومساعدات للبنان في مصابها

1- مصر:

2- الكويت:

3 - السعودية:

4 – البحرين:

5- الإمارات:

6- العراق:

7 – الأردن:

8- الجامعة العربية:

9- الولايات المتحدة

10- فرنسا

أعربت الدول العربية والمجتمع الدولي عن تضامنهم التام مع لبنان، عقب حادث انفجار بيروت الذي وقع في مرفأ العاصمة مخلفا أكثر من 67 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.ومن بين الدول التي أعلنت عن دعمها للبنان في مواجهة محنة انفجار بيروت:أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن عميق القلق بشأن الانفجار، مؤكدة أن مصر تتابع هذا التطور بكل الاهتمام، وتجري الاتصالات اللازمة للوقوف على تفاصيل الأمر، والبحث في كيفية مساعدة لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق.أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي علي جراح الصباح، عن إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان؛ معربا عن خالص تعازي الكويت وقيادتها لأسر الضحايا، وتمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل.أكدت وزارة الخارجية السعودية متابعتهم ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار، مؤكدة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.أعربت وزارة خارجية البحرين عن بالغ الأسى والأسف للانفجار المروع الذي وقع ببيروت، مؤكدة تضامن البحرين مع الشعب اللبناني الشقيق، معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وإلى الحكومة اللبنانية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء للشعب اللبناني، مؤكدا وقوف الإمارات مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة وتضامنها معه.أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تضامن بلاده حكومة وشعبا مع شعب وحكومة لبنان، مؤكدا استعداد العراق للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في محنته الحالية.أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء، في التعامل مع تداعيات انفجار بيروت، واستعداد المملكة تقديم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء في لبنان.أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص تعازيه للبنان واللبنانيين، مطالبا بأهمية سرعة استجلاء الحقيقة في شأن المسؤولية عن وقوع التفجيرات والمتسببين فيها، والتي من شأنها مفاقمة تعقيدات الوضع اللبناني ورفع مستوى خطورة الأزمة المُركبة التي يمر بها هذا البلد.ودعا أبو الغيط إلى أهمية التضامن العربي والدولي مع الشعب اللبناني المنكوب في هذه الظروف الصعبة، متمنيا السلامة لهذا البلد العربي العزيز.قالت السكرتيرة الصحفية للإدارة الأمريكية، كايلي ماكناني: إن البيت الأبيض يراقب تطورات انفجار بيروت.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتابع عن كثب تقارير بشأن انفجار في بيروت.فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، كوماندر جيسيكا ماك نولتي، إنهم يراقبون تطورات الانفجار، ومن المبكر التعليق على الحادث.أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تضامنه مع لبنان، مشيرا إلى أن فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائمًا، وأن هناك مساعدات وإسعافات فرنسية يتمّ الآن نقلها إلى لبنان.وأضاف ماكرون عبر حسابه على موقع تويتر "أعبرُ عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي تسبب بعدد كبير من الضحايا هذا المساء في بيروت وخلّف أضرار جسيمة".