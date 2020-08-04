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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مستقبل وطن يحث المصريين على المشاركة في الشيوخ: واجب وطني

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:32 م
المهندس محمد صبري،
المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية
أشرف لاشين
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حث المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، الشعب المصري على ضرورة المشاركة الفعالة وبقوة في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الغرفة التشريعية الثانية "مجلس الشيوخ"، والتي من المُقرر إجراؤها للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 من الشهر الجاري، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 في ذات الشهر.

وقال صبري، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الشعب المصري بكافة طوائفه يمتلك القدر الكافي من الوعي الثقافي والسياسي في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، مُؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري ومصرية ويجعلنا نظهر أمام كافة دول العالم بأن الشعب المصري حريص على استخدام حقه الدستوري في اختيار من يمثله باعتباره واجبًا دستوريًا عليه تأديته تجاه وطنه بمظهر ديمقراطي يليق بالمصريين جميعًا بعيدًا عن اختيارات الناخبين للمُرشحين.

كما أكد المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن المشاركة في الانتخابات بمثابة ترجمة حقيقية تعبر عن حبنا لهذا البلد الذي يستحق منا أن نعمل على إرثاء كل عناصر الديمقراطية والتقدم به لتستكمل الأجيال القادمة مسيرة التنمية الشاملة.

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