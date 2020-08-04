«إرادة جيل» ناعيًا ضحايا انفجار بيروت: كل الدعم للبنانيين

نعى تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية ضحايا انفجار بيروت الذى أدى إلى وفاة عدد من أبناء الشعب اللبنانى وإصابة المئات.وأكد رئيس الحزب أن الشعب المصري يتضامن مع الشعب اللبنانى لمواجهة آثار هذا الانفجار ويواسى آسر الضحايا، متمنيًا الشفاء للمصابين، داعيًا الدول العربية لتقديم المساعدات العاجلة للشعب اللبناني حتى يواجه تبعات الحادث المروع.