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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«إرادة جيل» ناعيًا ضحايا انفجار بيروت: كل الدعم للبنانيين

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:31 م
تيسير مطر
تيسير مطر
محمد الشريف
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نعى تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية ضحايا انفجار بيروت الذى أدى إلى وفاة عدد من أبناء الشعب اللبنانى وإصابة المئات.

وأكد رئيس الحزب أن الشعب المصري يتضامن مع الشعب اللبنانى لمواجهة آثار هذا الانفجار ويواسى آسر الضحايا، متمنيًا الشفاء للمصابين، داعيًا الدول العربية لتقديم المساعدات العاجلة للشعب اللبناني حتى يواجه تبعات الحادث المروع.

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