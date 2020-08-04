«العربية»: انفجار بيروت وقع في مخزن سلاح لـ«حزب الله»

أفادت قناة "العربية"، بأن معلومات أولية أشارت إلى أن انفجار بيروت وقع في مخزن سلاح تابع لحزب الله بمرفأ بيروت.من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم إنه من المرجح أن يكون الانفجار الضخم ناجمًا عن مواد "مصادرة وشديدة الانفجار"، مشيرا إلى أن هناك مخزنًا لمواد مصادرة منذ سنوات وهي شديدة الانفجار، مشددًا على ضرورة انتظار نتيجة التحقيقات.وكانت مصادر حكومية لبنانية أفادت في وقت سابق اليوم بتسبب ألعاب نارية في وقوع الحادث الذي أسفر عن مقتل ما لايقل عن 50 شخصا وإصابة نحو 3 آلاف آخرين.