مصر والسودان تطلبان تعليق مفاوضات سد النهضة

عُقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى، وحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقى؛ استكمالًا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك بناءً على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة التي عُقدت 21 يوليو 2020.وكان الاجتماع مخصصًا في إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاثة الذى عقد أمس بأن تقوم اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقيه ملء وتشغيل سد النهضة خلال يومي 4-5 أغسطس.وقبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الاثيوبى بتوجيه خطاب لنظرائه فى كل من مصر والسودان مرفقا به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا اي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلًا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.فى هذا الشأن، أكدت مصر أن الخطاب الاثيوبي جاء خلافًا لما تم التوافق عليه فى اجتماع أمس، برئاسة وزراء المياه والذى خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها فى اجتماع لاحق لوزراء المياه الخميس المقبل، ومن ثم فقد طلبت مصر والسودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذى يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي فى 21 يوليو الماضى، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه أمس.