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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إصابة زوجة وابنة رئيس الحكومة اللبنانية في انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:57 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
سناء إسماعيل
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قال الكاتب والمحلل السياسي شادي نشابة، إن عدد الجرحى جراء انفجار بيروت أصبح بالمئات وتخطى الخمسمائة، والأرقام الرسمية تتحدث عن سقوط 10 قتلى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز": "هناك تعبئة عامة للأطباء وحالة استنفار في مستشفيات بيروت لمواكبة التطورات والجرحى".

وكشف أن الانفجار ليس بمفرقعات نارية كما قيل، ولكنه مواد شديدة الانفجار في عنبر رقم 12 على مرفأ بيروت، وهي مواد كيميائية شديدة الانفجار، وهذا ما تحدث عنه مدير الجمارك، وهناك معلومات متضاربة حول الانفجار، وننتظر الساعات المقبلة لتوضيح النتائج الأخيرة.

وأكد أن زوجة حسان دياب، رئيس الحكومة اللبناني وابنته، تعرضتا لجروح طفيفة جراء الانفجار وهما بالمستشفى الآن، كما أصيب أمين عام حزب الكتائب اللبنانية، وهو في حالة حرجة الآن.

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