لقطات جديدة تظهر حجم الدمار جراء انفجار بيروت (فيديو)

بثت فضائية "الغد" مقاطع فيديو جديدة توضح حجم الدمار جراء الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء.ووقع انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.