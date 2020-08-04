سميرة سعيد عن انفجار بيروت: «مشهد مخيف ومرعب» (فيديو)

علقت الفنانة المغربية سميرة سعيد، على انفجار بيروت والذي وقع قبل قليل وتسبب في سقوط العديد من المصابين.ونشرت سميرة سعيد، فيديو للانفجار عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "مشهد مخيف ومرعب.. لا أفهم في لغة السياسة ولا بمواءماتها ولا بمتناقضاتها لكن هل هناك مبرر لكل هذا الدمار والعنف؟.. الله يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا من كل هذه الكوارث التي تتوالى علينا تباعا".ووقع انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.