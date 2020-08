سميرة سعيد عن انفجار بيروت: «مشهد مخيف ومرعب» (فيديو)

View this post on Instagram

مشهد مخيف ومرعب.. لا افهم في لغة السياسة ولا بموائماتها ولا بمتناقضاتها لكن هل هناك مبرر لكل هذا الدمار والعنف.. الله يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا من كل هذه الكوارث التي تتوالى علينا تباعا.. 🇱🇧💔