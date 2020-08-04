برقم الجلوس.. أحصل على نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد تعديل الخطا في مادة العربي

يمكنك الحصول على تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2020، بعد نجاج أعداد كبير من طلاب الثانوية العامة، أما عن الباقية الذين رسبوا فإنهم ينقسمون إلى فئتين أولهم طلاب الدور الثاني الذين سيؤدون الإمتحان في دور أكتوبر القادم، أما الراسبين للعام القادم فإنهم سيؤدون امتحاناتهم بالنظام الورقي، دون خضوعهم إلى نظام "الأوبن بوك" أو التابليت.

نتيجة الثانوية العامة 2020

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كان قد أعلن وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة وجائوا على النحو التالي

شعبة علمى علوم

أحمد السيد برعى ، أحمد عبد الناصر، أحمد هشام عبد الباسط، تسليم أحمد منفلوط، جورج يسرى شحاتة، جورج إسحاق عوض، رمضان نصحى فهمى، روان أحمد، شهد محمد شديد، صلاح الدين موسى كامل، مريم محمود أحمد إسماعيل ياسمين أسامة رجب.

علمى رياضة

عمر محمد عبد السميع، عمر وائل يحيى، أحمد السعيد القعقاع، احمد يسرى النقرتى، اشرف احمد أبو عريضة، أمل ياسر محمد القاهرة، جورج الهامى، سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغنى ،عبد العاطى سلطان عيسى رحاب، كريم محمد سعد،محمد أحمد فوزى محمد محمد، محمد خالد فؤاد عيسوى، يحيى محمد فرغلى.

الشعبة الأدبية

علا أحمد سعد إبراهيم، حبيبة محمود محمد عبدالله، ريموندة أيمن عوض الله، شاهيناز أحمد عبد الله، إسماعيل أيمن، ألاء حمدى عبد المطلب، اية تامر شوقى إبراهيم، جومانا محمد الزغبى، رغدة محمد بيومى، ريهام عماد محمد حسن، سهيلة أحمد حسانين، عمر صلاح الدين، ندا يوسف السيد.

نتجتك عندنا| نتيجة الثانوية العامة 2020 | بيانات الصف الثالث الثانوي بالأرقام

يشار الي أن نسب نجاح الطلاب بوزارة التربية و التعليم مرتفعة عن نسب النجاح العام الماضي بشكل كبير حيث جاءت نسب المواد الأدبية علي النحو التالي التاريخ 89.1 %، الجغرافيا 94.8٪، الفلسفة 91.8٪، علم النفس والاجتماع 95% بينما سجلت المواد العلمية النسب التالية : الفيزياء 79.4٪، الأحياء 87٪، التفاضل والتكامل 87%، الجيولوجيا 94.5%، الكيمياء 86.3 %، الرياضة التطبيقية 87%، بينما بلغت النسب في اللغة العربية 95.4٪، واللغة الإنجليزية 90.2٪.





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