إيهاب فهمي ينهي 15 يومًا من تصوير فيلم «قبل الأربعين»

أنهى الفنان إيهاب فهمي، تصوير عدد كبير من مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "قبل الأربعين"، الذي بدأ تصويره بداية شهر يوليو الماضي؛ حيث يستمر في تصوير العمل لأيام قليلة بعد أن صور وأنهي ما يقرب من 15 يومًا من العمل.وقال فهمي، في تصريحات لـ"الدستور"، اليوم، إنه انتهى من تصوير مشاهده في أحد استديوهات منطقة كوبري القبة والذي ظل التصوير داخله لأيام، مؤكدًا أن هناك بعض الاستديوهات التي ينتقل التصوير لها خلال الأيام المتبقية.وأشار فهمي، إلى أن فيلم "قبل الأربعين" يضم عددا كبيرا من الفنانين من بينهم داليا مصطفي؛ بسمة؛ هالة فاخر، أحمد جمال سعيد؛ محمد علي رزق؛ وآخرون، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.