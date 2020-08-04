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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ممدوح غراب يهنئ الأولى على الثانوية العامة بالشرقية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:39 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطالبة ريهام عماد مسلم حسن ابنة قرية أنشاص الرمل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس لحصولها على المركز السادس مكرر على مستوى الجمهورية فى امتحانات الثانوية العامة بالشعبة الأدبية للعام الدراسي 2019 2020 بمجموع 407.5، متمنيا لها دوام التوفيق والتقدم والتفوق العلمى.

أعرب المحافظ عن سعادته البالغة بالطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة والحاصلين على درجات مرتفعة بالثانوية العامة متمنيًا لهم دوام التقدم واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية لتقديم خريج قادر على العمل والإنتاج والمشاركة في بناء وتنمية الوطن.

وتوجه المحافظ بالشكر لوكيل أول وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية، وجميع العاملين في المنظومة التعليمية، مؤكدا استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتوفير تعليم جيد للطلاب، وتحقيق أعلى الدرجات، والحصول على المراكز المتقدمة في مختلف المراحل التعليمية.

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