استعلامك حالا.. نتيجة الثانوية العامة 2020 الدستور بعد الافصاح الرسمي

اعتمد الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة 2020 حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل نسب النجاح والمؤشرات الخاصة بنتيجة الصف الثالث الثانوي لعام 2020 والتي ظهرت بعد انتهاء موسم عطلات عيد الأضحي المبارك .

نتيجة الثانوية العامة 2020

و بدورها أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عمليات التصحيح تم الانتهاء منها مشيرة الي أن آخر أيام تصحيح الاختبارات كان يوم الخميس 30 يوليو كحد أقصي لإتمام الكنترولات التصحيح في جميع محافظات الجمهورية .





و في نفس السياق صرح الوزير أن امتحانات المرحلة الثانوية لهذا العام تمت بنجاح دون وجود أي خسائر تذكر، علي الرغم من الانتشار العالمي لوباء " كوفيد-19" وما خلف عنه من خسائر بشرية كبيرة في معظم دول العالم الأمر الذي وضع وزارة التربية والتعليم في مأزق و تحدي كبير، وذلك بعد أن تعرضت لقدر هائل من التشكيك في نجاح خطتها والاعتراض على آليتها .





كما أكد الدكتور طارق شوقي في تصريحاته الأيام الماضية انه تم استنزاف وقت كبير من الوزارة للبحث عن حلول مبتكرة طوال الوقت لتخطي تلك الأزمة التي مرت مرور الكرام واشار الي ان امتحانات الثانوية العام القادم إلكترونيا بنظام الكتب المفتوح لدفعة 2020/ 2021 .





ولمعرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي لعام 2020 عبر موقع الدستور اتبع الخطوات التالية :





الدخول علي رابط رسمي أتاحته الدستور بالتعاقد مع وزارة التربية والتعليم 1-الدخول علي رابط رسمي أتاحته الدستور بالتعاقد مع وزارة التربية والتعليم natiga.dostor.org





2- قم بإدخال إسم الطالب ثم رقم الجلوس الخاص به في الخانات الموضحة عبر الصفحة التي تظهر بعد الدخول الي موقع الوزارة .

3- الضغط علي كلمة " بحث" التي تظهر أسفل الشاشة .

4- في خلال دقائق من التحميل تظهر نتيجة الطالب .





جدير بالذكر أن هناك قلق كبير ساد داخل الطلاب وأولياء الأمور أجمعهم بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) وكان بدء ظهوره في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة " ووهان " الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية ، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي .







