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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

استعلم فورا.. نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٠ بالدرجات..كن أول من يعرف النتيجة اليوم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:35 ص
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
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نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٠ بالدرجات عبر تقريرنا هذا، لحظات قليلة تفصل بين طلاب الثانوية العامة و الموعد المنتظر لحقيق المصير بعد الاعلان الرسمي الخاص بنتائج اختباراتهم النهائية ، وذلك بعد أن أعلن طارق شوقي  وزير التربية والتعليم عن انتهاء أعمال التصحيح  بشكل  نهائي قبل حلول عيد الأضحي المبارك ، و أشار الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة ان العمل  مستمر حتى آخر يوم قبل إجازة عيد الأضحى المبارك ،  أي حتى وقفة العيد  يوم  الخميس 30 يوليو 2020 . 

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٠ بالدرجات

 وحرصُا علي التقليل من حدة التوتر الي تنتاب طلاب الثانوية العامة أثناء انتظار نتائجهم ، أكدت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة لهذا العام ترتفع بشكل ملحوظ عن الأعوام الماضية  ووشددت علي أن  تقدير الدرجات يسير وفق خطة زمنية محددة  حيث يتم تصحيح الاختبارات هذا العام  بطريقة بسيطة دون استعجال  للمصححين ومقدري الدرجات، حتي ينال  كل طالب حقه .

ويقدم لكم موقع " الدستور" نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٠ بالدرجات من خلال الخطوات الآتية: 
1- الدخول علي رابط النتيجة عبر هذا الرابط: natiga.dostor.org
2- كتابة رقم الجلوس
3- الضغط علي كلمة " بحث"
4- في خلال دقائق يحصل الطالب علي نتيجته بشكل كامل.

و علي الرغم من الانتشار العالمي لوباء كورونا " كوفيد- 19 "، أدي طلاب المرحلة الثانوية اختباراتهم متبعين كل سبل الوقاية وما تحتويه من أقنعة وجه طبية ومعقم يدين و قفازات لليد  وايضًا اقتناء الكحول ، و في نفس السياق قامت وزارة التربية والتعليم بتعقيم وتطهير كافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان، و اتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية جميع الطلاب والعاملين والملاحظين.

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